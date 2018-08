Am Freitag beklagte Pompeo, dass die Fortsetzung des Waffenprogramms im Widerspruch zu den Bekenntnissen der Staatsführung in Pjöngjang stehe. Der diplomatische und wirtschaftliche Druck auf Pjöngjang müsse beibehalten werden. Der Minister äußerte sich aber zuversichtlich, dass Nordkorea zur atomaren Abrüstung steht. Es sei bekannt, dass die Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel Zeit in Anspruch nehme, sagte Pompeo bei einem Besuch in Singapur. Dort beginnt am Samstag das Asean-Regionalforum. Auch der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho nimmt an dem Treffen teil.