Berger: In Nordkorea gibt es dazu großen Willen. Wenn man durch das Land reist, sieht man ähnliche Dynamiken wie wir das in China oder Vietnam gesehen haben. Ein gewisser Grad von Dezentralisierung hat schon stattgefunden: Einzelne Provinzen dürfen selbstständig planen, welche Industrien und welches Gewerbe sie ansiedeln wollen und es gibt lokale Politiker, die die Wirtschaft vorantreiben wollen. Bislang scheitert das aber an den internationalen Sanktionen.