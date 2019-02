Nordkoreas Machthaber reisen gerne langsam. Wenn Kim Jong Un wie jetzt mit einem Sonderzug zu seinem zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump nach Vietnam reist, hat das Familientradition. Schon der Großvater Kim Il Sung und sein Vater Kim Jong Il traten während ihrer Herrschaft lange Auslandsreisen mit einem Zug an. Noch wenige Monate vor seinem Tod Ende 2011 fuhr Kim Jong Il mit dem gepanzerten Spezialzug tagelang nach Moskau.



Bilder der Staatsmedien von einem winkenden Kim Jong Un aus dem abfahrtsbereiten Zug auf dem Weg nach Vietnam zeigen jetzt, dass sich anscheinend an den Sonderzügen seit den Tagen seines Vaters äußerlich nicht viel geändert hat. Typisch sind die olivgrüne Lackierung der Schienenfahrzeuge mit dem markanten gelben Streifen und die getönten Fenster.



In einer der wenigen Archiv-Aufnahmen aus dem Innern eines der 21 Waggons sieht man Kim und seine Entourage in pinkfarbenen Ledersesseln sitzend. An den Fenstern hängen Gardinen. Die Züge sollen mit moderner Kommunikationstechnik ausgerüstet sein. Unklar ist, ob Kim Jong Un die Sonderzüge auch sonst so üppig ausstatten lässt wie sein Vater.

