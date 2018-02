Die Absage an die USA erfolgte vor der großen Militärparade am Donnerstag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang. Mit der Waffenschau einen Tag vor der Eröffnung der Spiele im südkoreanischen Pyeongchang will Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un trotz der jüngsten versöhnlichen Sportdiplomatie militärische Stärke demonstrieren. Doch ließ die Parade am Morgen auf sich warten.