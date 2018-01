Der französische Präsident Macron bei seinem ersten China-Besuch Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa

In der Krise mit Nordkorea hofft Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf die Wirkung von Sanktionen, um den isolierten Staat an den Verhandlungstisch zurückzuholen. Dabei setze er auf den Druck, den China ausüben könne, sagte Macron in einem Interview der offiziellen Webseite china.org zum Auftakt seines ersten Besuches in China.



Der Konflikt um das Atomwaffen- und Raketenprogramm Nordkoreas und die Zusammenarbeit zwischen China und Europa stehen im Mittelpunkt der dreitägigen Visite.