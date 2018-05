Südkorea will eine friedliche Lösung mit Nordkorea. Quelle: -/YNA/dpa

Die USA und ihr Verbündeter Südkorea streben nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In eine friedliche Lösung des Streits um das nordkoreanische Atomprogramm an. Zugleich müsse der Druck auf die Führung in Pjöngjang verstärkt werden, "bis sie ihr Atomprogramm aufgibt", sagte Moon bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Trump.



Nordkorea solle an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die USA und ihre Verbündeten könnten Nordkorea eine "bessere Zukunft" bieten.