Nordkorea lässt drei US-Bürger frei

In seinen Gesprächen mit nordkoreanischen Regierungsvertretern in Pjöngjang warb Pompeo nach eigenen Angaben für eine Zusammenarbeit, "um Bedrohungen für die Welt abzubauen" und den Nordkoreanern "all die Chancen zu geben, die sie so sehr verdienen". Pompeos Besuch in Nordkorea erfolgt inmitten einer Reihe von Treffen ranghoher Politiker in der Region: Am Dienstag reiste Kim zu einem Besuch zu Chinas Staatschef Xi Jinping, am Mittwoch kamen in Tokio zudem Japans Ministerpräsident Shinzo Abe, Chinas Regierungschef Li Keqiang und Südkoreas Präsident Moon Jae In zu einem Dreiergipfel zusammen, bei dem es um einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel ging.