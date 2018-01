Auch Russland forderte eine atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel. Außenminister Sergej Lawrow erklärte am Montag, er habe seinen nordkoreanischen Kollegen Ri Yong Ho am Rande einer Konferenz in Manila zur Zurückhaltung in dem Konflikt aufgerufen. Alle Seiten müssten unverzüglich eine diplomatische Lösung des Streits suchen, sagte Lawrow einer Mitteilung des Außenministeriums in Moskau zufolge.