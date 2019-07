Alek Sigley, Student aus Australien. Archivbild

Nordkorea hat einem mittlerweile aus der Haft entlassenen und ausgewiesenen australischen Studenten staatsfeindliche Umtriebe vorgeworfen. Zwei Tage nach der Ausreise des 29-jährigen Alek Sigley nannten die Medien Anstiftung zu Verbrechen gegen Nordkorea und Spionage als Gründe für die Verhaftung.



Am Donnerstag hatte Australiens Premier Scott Morrison mitgeteilt, Sigley sei in Sicherheit. Sigley, der an der Universität Pjöngjang koreanische Literatur studierte, galt zuvor tagelang als vermisst.