Nach den Tests von drei nordkoreanischen Raketen in der vergangenen Woche analysieren Experten deren Aufbau und Flugbahn bis ins letzte Detail. Sie wollen Aufschluss darüber, wie Nordkorea sie herstellte und ob es dabei möglicherweise Hilfe von außen hatte - was nach den UN-Sanktionen verboten ist. So viel ist klar: Dieser erstmals von Nordkorea getestete Typ einer ballistischen Boden-Boden-Rakete scheint sehr ähnlich aufgebaut zu sein wie die atomwaffenfähige russische Iskander-Rakete. Diese hat Moskau seit 2006 in seinem Arsenal und setzt sie unter anderem in Syrien ein.