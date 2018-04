Die Frage der Denuklearisierung bleibt deshalb der große Stolperstein. Sie könnte, wie schon in der Vergangenheit, dazu führen, dass die so hoffnungsvollen Gespräche heute bald wieder in einer Sackgasse enden, weil Nordkorea am Ende nicht bereit sein wird, seine Atomwaffen aus der Hand zu geben. Damit stünde uns die nächste Eskalation schon wieder bevor.