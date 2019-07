Wenige Tage nach einem international verurteilten Waffentest hat Nordkorea nach südkoreanischen Angaben zwei ballistische Raketen abgefeuert. Der Generalstab in Seoul erklärte an diesem Mittwoch, die Raketen seien an der Ostküste Nordkoreas abgefeuert worden, rund 250 Kilometer weit geflogen und dann ins Meer gestürzt. Dies trage nicht zu einem Abbau der "Spannungen" auf der koreanischen Halbinsel bei, warnte der Generalstab und forderte von Pjöngjang ein Ende solcher Raketentests.