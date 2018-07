Die Übergabe ist ein erstes greifbares Ergebnis des Trump-Kim-Gipfels in Singapur. Forensiker dürften an den Überresten nun eine Reihe von Untersuchungen vornehmen, um festzustellen, ob es sich in der Tat um menschliche Überbleibsel handelt und ob sie amerikanischen Soldaten oder verbündeten Truppen zuzuordnen sind.



Das Weiße Haus hatte bestätigt, ein Flugzeug mit den toten Soldaten würde von Wonsan in Nordkorea zurück nach Südkorea fliegen. Dort sah ein Reporter der Nachrichtenagentur ap am Freitag auf dem Stützpunkt Osan, wie die Maschine landete. Zunächst gab es kaum weitere Informationen zu der Übergabe.