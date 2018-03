Nordkorea soll mit den USA zügig Gespräche führen, fordert China. Quelle: -/kyodo/dpa

China hat die USA und Nordkorea dazu aufgerufen, zügig die in Aussicht gestellten Gesprächen aufzunehmen. Die Parteien sollten "besser früher als später" in gemeinsamen Dialog treten, sagte Chinas Außenminister Wang Yi in Peking.



Die vorangegangene Annäherung zwischen Nord- und Südkorea bezeichnete Wang Yi als "wichtigen Schritt in die richtige Richtung". Nun sei es an allen Parteien, ihre Aufrichtigkeit unter Beweis zu stellen und an einem Friedensmechanismus zu arbeiten.