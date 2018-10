Nordkoreas Machthaber Kim (l.) und US-Außenminister Pompeo. Quelle: -/KCNA/dpa

In die diplomatischen Bemühungen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas kommt Bewegung. Nach den Gesprächen von US-Außenminister Mike Pompeo mit Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang rechnet Südkoreas Präsident Moon Jae In damit, dass auch Chinas Präsident Xi Jinping bald nach Nordkorea reisen wird.



Es gebe auch die Möglichkeit eines Gipfels zwischen Nordkorea und Japan, so Moon. Nordkoreas Machthaber selbst äußerte die Hoffnung auf ein baldiges, zweites Treffen mit US-Präsident Donald Trump.