Nordkorea will neben Regierungsvertretern und Athleten auch eine Fangruppe, eine Taekwondo-Showteam sowie Beobachter, Künstler und Reporter schicken.



Allerdings ist noch nicht klar, wer Mitglied einer hochrangigen Delegation sein könnte. Experten erwarteten Probleme, wenn politische Schwergewichte wie Choe Ryong Hae, der derzeit als die Nummer zwei hinter Kim gelte, kommen sollten, schreibt die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Choe steht wie andere Funktionäre auch wegen des Atomprogramm Nordkoreas auf einer Schwarzen Liste. Vielleicht auch deshalb kündigte Südkoreas Außenministerium an, es könnte eine "vorübergehende" Lockerung der eigenen Sanktionen gegen Nordkorea erwägen.



Was die Sportler aus dem Norden betrifft, so hatten sich für die Spiele in Pyeongchang nur die Eiskunstläufer Ryom Tae Ok und Kim Ju Sik qualifiziert, sich jedoch nicht fristgerecht angemeldet. Aber das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte bereits signalisiert, ein Ausnahme zu machen. "Das IOC wird dann diese Vorschläge diskutieren, insbesondere hinsichtlich der Teilnahme, der Anzahl und der Namen der Athleten Nordkoreas", teilte ein IOC-Sprecher angesichts der innerkoreanischen Einigung.