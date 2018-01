Guams Heimatschutzberater George Charfauros rief jedoch zur Ruhe auf und sagte, dass es für den Fall eine ausreichende Verteidigung gäbe. Auf der Insel ist das als THAAD bekannte US-Raketenabwehrsystem stationiert, das auch in Südkorea installiert wurde. Die Brüder Todd und Mitch Thompson, die beide auf Guam als Anwälte arbeiten, sagten, sie hätten noch nicht gesehen, dass in der Bevölkerung Panik ausbreche und die Menschen eine Notversorgung anlegten. "Ich denke, die Leute sind einfach fassungslos und wissen nicht genau, was sie denken sollen", so Todd Thompson.