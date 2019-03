Den Angaben zufolge forderte Trump die nordkoreanische Seite bei den Gesprächen auf, wie beim Poker mit vollem Einsatz zu spielen. "Der Präsident hat Kim ermutigt, All In zu gehen", sagte der Regierungsvertreter. "Wir hätten das gemacht - wir waren vorbereitet, ebenfalls All In zu gehen." Trotz des Scheiterns des Gipfels nannte der US-Regierungsvertreter das Treffen "ermutigend". Es gebe weiterhin "reichlich Gelegenheit zu sprechen".