Quelle: ap

Nordkorea hat nach fast zweijähriger Unterbrechung einen Kommunikationskanal mit dem Süden wiedereröffnet. Machthaber Kim Jong Un ordnete an, die Telefonleitung im Grenzort Panmunjom am Mittwochnachmittag (7.30 Uhr MEZ) wieder freizuschalten. Auch die Regierung in Seoul teilte mit, sie habe einen Anruf erhalten. Südkorea hatte am Dienstag für kommende Woche Gespräche mit dem Norden auf hoher Ebene vorgeschlagen. Nordkorea kündigte daraufhin an, den Kommunikationskanal nach Südkorea wieder einrichten zu wollen. Der Kanal war im Februar 2016 abgeschaltet worden.