Auch in der EU wird das Thema nun diskutiert: Zurzeit werden Maßnahmen erarbeitet, die den UN-Beschluss in dieser Frage ergänzen könnten. Laut EU-Diplomaten gibt es sogar Überlegungen, Nordkoreaner auszuweisen, die noch über eine gültige Arbeitserlaubnis verfügen. In der EU arbeiten Nordkoreaner und erwirtschaften so jährlich Hunderttausende Euro für die Kasse des Diktators Kim Jong Un, der mit seinen Raketen- und Atombombentests die Welt in Schrecken versetzt.