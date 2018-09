Wird vom US-Kollegen Pompeo eingeladen: Ri Yong Ho. Archivbild Quelle: Rungroj Yongrit/EPA/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo hat die Ergebnisse des Gipfels zwischen Nord- und Südkorea begrüßt und seinen nordkoreanischen Kollegen zu einem Treffen eingeladen. Er habe Außenminister Ri Yong Ho angeboten, sich am Rande der UN-Vollversammlung in New York zu treffen, erklärte Pompeo.



Er bezeichnete den Gipfel zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und dem südkoreanischen Präsident Moon Jae In als "erfolgreich". Die USA seien bereit, Verhandlungen mit Nordkorea aufzunehmen.