Kim Jong Un trifft sich erneut mit Xi Jinping - auf diesem Bild sind sie im Juni 2018 in Peking zu sehen.

Quelle: ap

Danach hätten Kim und seine Frau Ri Sol Ju an einem Abendessen mit Xi Jinping und Gattin Peng Liyuan in der Großen Halle teilgenommen. In einem Sonderzug war Kim in der chinesischen Hauptstadt eingetroffen, wo er bis Donnerstag bleiben will. In sozialen Medien kursierten Videos von einem Autokonvoi mit einem hohen Staatsgast und einer Motorradstaffel, der vom alten Pekinger Bahnhof durch die Innenstadt rollte. Die Visite erfolgt vor dem Hintergrund der stockenden Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea über eine atomare Abrüstung des isolierten stalinistischen Staates, der unter massiven Sanktionen leidet.