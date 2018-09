Nordkoreas Machthaber Kim wünscht sich neues Treffen mit Trump. Quelle: -/Pyeongyang Press Corps/kyodo/dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wünscht einen Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo in Pjöngjang und einen baldigen neuen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump. Das berichtete Südkoreas Präsident Moon Jae In nach der Rückkehr vom Korea-Gipfel aus Nordkorea vor der Presse in Seoul.



Bei ihren Gesprächen habe Kim immer wieder seine Bereitschaft zur atomaren Abrüstung bekräftigt. Pompeo setzt Pjöngjang eine Frist: Den USA gehe es um eine atomare Abrüstung, die bis 2021 abgeschlossen sein solle.