Die Delegationen der USA und von Nordkorea am Verhandlungstisch.

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un würde die Eröffnung eines US-Verbindungsbüros in seinem Land begrüßen. Beim Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi nannte Kim ein Verbindungsbüro in Pjöngjang "begrüßenswert". Trump sagte, eine solche Idee sei eine "großartige Sache".



Ein Verbindungsbüro hat nicht den Rang einer Botschaft. Es würde aber einen Schritt hin zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang bedeuten.