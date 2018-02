Südkoreas Präsident Moon deutete die Bereitschaft an, die Einladung zu einem ersten Gipfeltreffen der beiden verfeindeten koreanischen Staaten seit mehr als zehn Jahren anzunehmen, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Kims jüngere Schwester Kim Yo Jong habe sie am Rande eines Treffens in Moons Amtssitz überbracht.