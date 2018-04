Kim posierte mit den südkoreanischen Stars hinter der Bühne. Quelle: Uncredited/KCNA via KNS/dpa

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat ein Konzert südkoreanischer Künstler in Pjöngjang besucht - als erster nordkoreanischer Machthaber überhaupt. Er sei "dankbar für ein Geschenk wie dieses an die Menschen von Pjöngjang", sagte Kim.



Die Geste fällt in eine Zeit des politischen Tauwetters zwischen den beiden verfeindeten koreanischen Staaten. Kim dankte den südkoreanischen Künstlern dafür, dass sie einen "Frühling des Friedens" eingeläutet hätten, meldete die Nachrichtenagentur KCNA.