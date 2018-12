Die entmilitarisierte Zone in Korea öffnet sich. Archivbild

Quelle: Ahn Young-Joon/AP/dpa

Nach den Entspannungsschritten auf der koreanischen Halbinsel wünscht sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un häufigere Gipfeltreffen mit Südkorea.



Kim habe in einem Brief an Südkoreas Präsident Moon Jae In die Absicht geäußert, einen nicht mehr zustande gekommenen Besuch in Seoul nachzuholen, teilte das Büro des südkoreanischen Staatschefs mit. Er wolle Moon 2019 öfters treffen und dabei die Diskussion über "Frieden und Wohlstand" vorantreiben sowie die atomare Abrüstung besprechen.