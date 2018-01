Zuvor hatte sich US-Außenminister Rex Tillerson erleichtert darüber gezeigt, dass Nordkorea seit der Verhängung neuer Sanktionen durch den UN-Sicherheitsrat in diesem Monat keine "neuen Provokationen" unternommen habe. Er sei froh, "dass das Regime in Pjöngjang ein gewisses Maß an Zurückhaltung demonstriert hat, das wir in der Vergangenheit nicht gesehen haben", fügte Tillerson am Dienstag in Washington hinzu. Er hoffe, dass dies der Beginn einer Kehrtwende in Nordkorea sein könne und den Weg für einen "gewissen Dialog" ebne.