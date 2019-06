Heute lässt der Netzbetreiber Tennet das unterschenkeldicke NordLink-Kabel in Büsum an Land ziehen. Die letzten Meter sollten in den frühen Morgenstunden bewältig werden, im Licht der aufgehenden Sonne sollte das Kabel unter dem Deich durchgeschossen werden. Die entsprechenden Leerrohre sind längst in den schlammigen Boden eingespült worden - jetzt folgt das Kabel, das pro Meter gut 50 Kilo wiegt - und das schon bald Hauptschlagader einer norddeutsch-norwegischen Ökostromverbindung sein soll.