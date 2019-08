Insgesamt 16 Spürhunde sollen im Einsatz sein.

Quelle: Federico Gambarini/dpa

In Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen sollen künftig Spürhunde auch nach Handys suchen. "Die Erfahrungen in der Testphase waren so gut, dass jetzt alle Drogenspürhunde des Vollzugs auch auf das Auffinden von Datenträgern ausbildet werden", sagte Landesjustizminister Peter Biesenbach (CDU) dem "Kölner Stadt-Anzeiger".



Landesweit sollen dem Bericht zufolge nach dem erfolgreichen Test insgesamt 16 Handyspürhunde eingesetzt werden. Die Ausbildung der Hunde soll Ende 2020 abgeschlossen sein.