Ein Flugzeug verschwindet in einer Regenwolke. Archivbild Quelle: Federico Gambarini/dpa

Unwetter haben am Muttertag den Flugverkehr am Airport Köln/Bonn beeinträchtigt. Laut Flughafengesellschaft mussten elf Maschinen an umliegenden Flughäfen landen. Sieben Abflüge und drei Ankünfte wurden gestrichen. Außerdem kam es zu Verspätungen.



In einigen Regionen Nordrhein-Westfalens liefen Keller, Unterführungen und Straßen voll. Großlagen wurden nicht gemeldet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor Gewittern, Sturmböen und heftigem Starkregen gewarnt.