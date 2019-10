Ich glaube schon, dass sich Deutschland als Mitglied des UN-Sicherheitsrates und Initiator eines solchen Vorschlages dran beteiligen muss. Jürgen Hardt, CDU-Außenpolitiker

CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt hält eine Beteiligung der Bundeswehr an einem möglichen Einsatz einer internationalen Schutztruppe in Nordsyrien für notwendig. "Ich glaube schon, dass sich Deutschland als Mitglied des UN-Sicherheitsrates und Initiator eines solchen Vorschlages dran beteiligen muss", sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. "Im Zweifel werden wir im Rahmen des Gesamtkonzeptes auch Verantwortung in einer Region übernehmen müssen. Aber das bedeutet nicht, dass die Last des Einsatzes auf unseren Schultern liegt."