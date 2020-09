Karte mit dem Grenzgebiet zwischen Türkei und Syrien

Quelle: ZDF

Die Türkei beginnt eine weitere Militäroffensive in Nordsyrien. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bestätigte den Beginn per Twitter. "Unsere Streitkräfte haben zusammen mit der syrischen nationalen Armee im Norden Syriens die Operation 'Quelle des Friedens' gegen die Terrororganisationen PKK/YPG und DEAS begonnen", schrieb er. Ziel der Operation ist die kurdische YPG-Miliz, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet kontrolliert. Die Türkei sieht in ihr eine Terrororganisation.