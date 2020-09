Mike Pence (Mitte r) und Mike Pompeo (Mitte l).

Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

US-Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo wollen in Ankara im Nordsyrien-Konflikt zwischen der Türkei und Kurdenmilizen vermitteln. Pence brach am Mittwochabend von Washington in Richtung Ankara auf. Heute ist ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geplant.



US-Präsident Donald Trump forderte die türkische Regierung zu konstruktiven Verhandlungen mit der US-Delegation auf und drohte andernfalls erneut mit harten Wirtschaftssanktionen.