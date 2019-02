IG-Metall-Verhandlungsführer Knut Giesler.

Quelle: Bernd Thissen/dpa

Die Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Stahlindustrie sind nach der vierten Runde ohne Ergebnis vertagt worden. Das vorgelegte Angebot der Arbeitgeber sei "angesichts der guten Situation in der Stahlindustrie bei weitem nicht ausreichend", sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Knut Giesler.



Die IG Metall fordert für die 72.000 Stahlkocher sechs Prozent mehr Geld. Zusätzlich fordert die Gewerkschaft ein Urlaubsgeld in Höhe von 1.800 Euro, das auch in freie Tage umgewandelt werden kann.