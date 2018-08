Urlauber am Atlantik. Archivbild Quelle: Caroline Blumberg/EPA/dpa

Bei hohem Wellengang ist ein deutscher Tourist an der französischen Atlantikküste ertrunken. Der 45-Jährige habe nordwestlich von Bordeaux an einem Strand außerhalb der bewachten Zone gebadet. Das berichteten die Regionalzeitung "Sud-Ouest" und andere Medien.



Der Unfall ereignete sich in Grayan-et-l'Hopital. Alarmierte Retter brachten den Mann ans Ufer, konnten ihn aber nicht reanimieren. Wo der Verunglückte genau herstammte, blieb zunächst unklar.