Aufzeichnung eines Seismographen. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa/Archivbild vom 09.09.2011

Ein Erdbeben der Stärke 6,3 hat am späten Dienstagabend die kanadische Pazifikküste erschüttert. Das Epizentrum des Bebens sei 177 Kilometer westlich der Stadt Port Hardy in British Columbia gemessen worden, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Laut dem Meteorologieinstitut EMSC ereignete sich das Beben in rund 500 Kilometer Entfernung zur Metropole Vancouver.



Berichte über Verletzte oder Schäden liegen bisher nicht vor. Eine Tsunami-Warnung gibt es laut Pacific Tsunami Warning Center derzeit nicht.