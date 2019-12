Aleksej Katschko (24) hat zwei Jahre lang als Freiwilliger gegen die Separatisten in der Ost-Ukraine gekämpft. Die Waffen hat er abgelegt, doch der Unternehmer und Politikstudent will weiter für eine freie Ukraine kämpfen. Er will etwas in seiner Heimat bewegen. Auf das jetzt stattfindende Normandie-Treffen in Paris blickt er mit Sorge.