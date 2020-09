Norwegen gilt als Vorreiter bei den Frauenrechten. Als vierter Staat nach Neuseeland, Australien und Finnland führte Norwegen 1913 das Frauenwahlrecht ein. Laut dem Global Gender Gap Report belegt Norwegen in Gleichstellungsfragen die vordersten Plätze. Mit Gro Harlem Brundtland stand 1981 zum ersten Mal eine Frau der Regierung in Norwegen vor. Später leitete sie als erste Frau die Weltgesundheitsorganisation WHO.