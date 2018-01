Norwegen ist das erste Land in Europa, in dem Autos mit Elektro- und Hybridantrieb bei Neuzulassungen in der Mehrheit sind. Im Juni 2017 stieg ihr Anteil auf 53 Prozent. Und die norwegische Regierung will noch viel mehr: Ab 2025 soll kein Auto mehr, das in Norwegen verkauft wird, mit einem Verbrennungsmotor angetrieben werden.