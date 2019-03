Auf Empfehlung der europäischen Flugsicherheitsbehörde EASA hatte Norwegian am Dienstag Flüge mit seinen 18 Maschinen des Modells Boeing 737 Max 8 gestrichen. Die finanziell angeschlagene Airline gehört zu den großen Abnehmern der neuen, spritsparsameren Version der Boeing 737 in Europa. Sollte das Flugzeug in zwei Wochen etwa wieder freigegeben werden, werde Norwegian kaum Schaden nehmen, erklärte Preben Rasch-Olsen, Experte des Brokers Carnegie. "Aber wenn sich das bis zu den Osterferien, Mai oder Juni hinzieht, ist es ein Problem." An dem Auftrag für weitere rund 50 Flugzeuge hielt Norwegian aber fest.



Am Sonntag war eine Boeing der Ethiopian Airlines kurz nach dem Start abgestürzt. Alle 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Erst im Oktober war eine solche Maschine der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air kurz nach dem Start verunglückt.