Zeit-Abschaffung als PR-Gag auf norwegischer Insel. Archivbild

Quelle: Hinrich Bäsemann/dpa

Mit der Forderung nach der Abschaffung der Zeit schaffte es die kleine norwegische Insel Sommaröy weltweit in die Schlagzeilen - doch nun hat sich die Geschichte als PR-Gag entpuppt. Die staatliche Marketingagentur Innovation Norway räumte ein, dass es sich um eine erfundene Geschichte gehandelt habe, um mehr Touristen in den Norden zu locken.



Im Sommer geht in Sommaröy die Sonne 69 Tage lang nicht unter. Wegen des gestörten Tagesrhythmus, solle dort die Zeit abgeschafft werden, hieß es.