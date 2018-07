Die langjährige Chefin der US-Notenbank FED stand am Ende ihrer Amtszeit vor einem Rätsel. Janet Yellen gab zu, dass ihre Kenntnisse über die Kräfte der Inflationsentwicklung unvollständig seien. Sie bezeichnete die schwache Preisteuerung sogar als "Rätsel". In der Tat fragen sich Notenbänker in vielen Regionen der Welt, warum die Inflation trotz gut laufender Konjunktur nicht anzieht. Eigentlich sollte sie das: Wächst die Wirtschaft, steigen die Löhne, steigt die Nachfrage, steigen die Preise, so lautet grob die Theorie. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus, nicht nur in Japan.