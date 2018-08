Dass die Lira der Türkei in den vergangenen Wochen dramatisch an Wert verloren hat, liegt unter anderem an Erdogan selbst. Sein zunehmend autokratisches Regime und sein Einfluss auf die Notenbank lässt Investoren vor der Türkei und deren Währung zurückschrecken. Das ist zwar ein großer, aber doch nur ein Teil des Problems. Denn Schwellenländer geraten durch steigende Zinsen in den USA verstärkt unter Druck.



In den vergangenen Jahren hatten sie von den Nullzinsen in vielen Regionen der Welt profitiert: Starkes Wirtschaftswachstum und vergleichsweise hohe Zinsen ließen Investorengelder in Schwellenländer fließen. Mit steigenden Zinsen in den USA und der Aussicht einer Normalisierung der Geldpolitik auch in anderen Regionen fließen die Gelder tendenziell wieder aus Schwellenländern ab, und das kann zu Problemen wie schwächelnden Währungen führen.