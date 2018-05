Alle Skifahrer konnten in Sicherheit gebracht werden. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Rund 150 Menschen haben in Kabinen einer Seilbahn in den französischen Alpen in der Nähe von Grenoble festgesessen. Retter brachten die Skifahrer innerhalb von rund zweieinhalb Stunden in Sicherheit, wie Unterpräfektin Violaine Demaret sagte. Bei dem Zwischenfall im Skiort Chamrousse habe es keine Verletzten gegeben.



Die Behörden setzten zwei Hubschrauber ein. Ein Retter ließ sich ins Innere der Kabine gleiten und seilte die Fahrgäste ab. Wie es zu der Panne kam, ist bisher nicht klar.