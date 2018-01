Mitten in Frankfurt klappte der Ausleger eines Krans um. Weil er deswegen umzustürzen drohte, wurden die umliegenden Bürohäuser geräumt. Um ein Abstürzen des Auslegers zu verhindern, begann die Feuerwehr am Morgen mit der Bergung. Dazu forderte sie einen zweiten Kran an. "Das ist richtig schweres Gerät", sagte ein Feuerwehrsprecher.