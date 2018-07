Ein Kran hob das gesunkene Boot aus dem Wasser. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Auf der Hunte in Oldenburg ist ein Ausflugsboot mit 28 Menschen an Bord gesunken. "Alle Passagiere konnten unverletzt gerettet werden", sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ausflügler seien entweder von anderen Booten aufgenommen oder aus dem Wasser geborgen worden.



Warum das Boot kenterte und auf Grund lief, ist nach Angaben des Polizeisprechers noch unklar. Der entstandene Schaden sei zudem noch nicht abschätzbar. Die Bergung dauerte bis in die Abendstunden an.