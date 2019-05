Die Regierungsmaschine der Flugbereitschaft, die am Dienstag bei einer Notlandung in Berlin-Schönefeld nur knapp einem Unglück entgangen ist, wurde dabei nach einem "Spiegel"-Bericht schwer beschädigt.



Bundeswehr-Techniker hätten an der Global 5000 "erhebliche Beschädigungen" festgestellt, schreibt das Magazin unter Berufung auf interne Papiere der Bundeswehr. Das Flugzeug war nach Angaben der Luftwaffe gerade bei einer mehrwöchigen Wartung beim Hersteller in Schönefeld gewesen.