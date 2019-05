"Aller Augen hatten sich nach der Höhe der Kirche erhoben. Was sie da sahen, war etwas Ungewöhnliches. Auf dem Gipfel der höchsten Galerie, hoch oben über der Mittelrosette, war eine große Flamme zu sehen, die zwischen den beiden Glockentürmen mit Funkenwirbeln aufstieg, eine große, prasselnde und grimmige Flamme, von welcher der Wind zeitweilig eine Funkenwolke im Rauche davontrug“ - Worte, die den Montagabend in der französischen Hauptstadt beschreiben könnten. Tatsächlich stammen sie aus dem Roman "Der Glöckner von Notre-Dame de Paris" von Victor Hugo (1831). Der ist nun zum Online-Bestseller in Frankreich geworden. In der Kategorie "Bücher" des Versandhändlers Amazon war der 1831 erschienene Roman am Mittwoch in verschiedenen Ausgaben auf den Plätzen eins, drei, fünf, sieben und acht der am meisten verkauften Produkte. Hugo verewigte die Kathedrale mit seinem Roman in der Literatur. Die später vielfach verfilmte Geschichte mit dem französischen Originaltitel "Notre Dame de Paris" handelt vom buckligen Glöckner Quasimodo und seiner Liebe zu der schönen Esmeralda im Paris des 15. Jahrhunderts.