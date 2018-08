Die Notrufnummer 112 wird immer häufiger missbraucht. Archivbild Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die Kosten für Einsätze von Rettungswagen gehen bundesweit stark in die Höhe. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen dafür hätten sich in den vergangenen acht Jahren nahezu verdoppelt - auf 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2016, berichtete die "Welt am Sonntag".



Verantwortlich für diese Kostensteigerung ist nach Ansicht von CDU-Politikerin Karin Maag eine stark gestiegene Anspruchshaltung der Patienten. Immer häufiger werde die Notfallnummer 112 wegen Bagatellen gewählt, sagte sie.